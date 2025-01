Cássio muda foto do perfil em rede social e faz postagem após críticas no Cruzeiro

O goleiro Cássio foi duramente criticado por torcedores do Cruzeiro nas redes sociais após a derrota de 1 a 0 para o Athletic Club, nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha. O duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Torcedores da equipe celeste apontaram falha do arqueiro no lance do gol adversário. O jogador indicou uma resposta aos críticos nas redes sociais. Cássio mudou a foto do perfil, colocando uma imagem na qual segura os troféus conquistados na carreira. Além disso, escreveu uma mensagem.

"Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada", disse o experiente goleiro que teve uma trajetória muitos títulos durante a sua passagem pelo Corinthians.

No gol do Athletic, após desvio em cruzamento, Cássio perdeu o tempo da bola, e o zagueiro Fabrício Bruno acabou marcando contra. O goleiro comentou o gol sofrido na última quarta, ainda na zona mista do estádio.

"Eu acho que foi um lance infeliz. A bola acabou desviando, eu tentei achá-la e não consegui. O Fabrício tentou ajudar, mas também não conseguiu. Infelizmente, tomamos o gol, cada um tem o direito de achar a maneira que foi. Não fizemos um bom jogo e perdemos para uma equipe organizada", analisou.

Desde que chegou ao Cruzeiro no ano passado, vindo do Corinthians, Cássio contabiliza 30 partidas pela equipe mineira, tendo sofrido 27 gols. Ele chegou a Belo Horizonte como uma das principais contratações desde que o time mineiro passou a ser comandado pelo empresário Pedro Lourenço.