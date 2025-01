Robin Brooks afirma que real não merecia um nível de dólar acima de R$ 6,00

O economista Robin Brooks, do Brookings Institute, destacou que o real tem o desempenho mais forte dos mercados emergentes até agora esta semana, e afirmou que a moeda não merecia um nível do dólar acima de R$ 6,00. E que também "não pertence a esses patamares".

Em postagem na rede social "X", Brooks disse que o "Brasil está longe de ser perfeito e o atual governo comete erros não forçados", mas que nada justifica um real 30% mais fraco do que antes da pandemia de covid-19.

Ao longo dos últimos anos, Brooks, à época economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças (IIF), se notabilizou por expressar opiniões otimistas sobre o real brasileiro, especialmente focado no grande ingresso de reservas estrangeiras e no superávit do Brasil. Em determinado momento, o economista catapultou o país ao status de "Suíça da América Latina".