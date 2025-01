Fernanda Torres já afirmou em entrevista que nunca seria indicada ao Oscar

Em entrevista recente à rádio Weekend, do serviço mundial da BBC, Fernanda Torres, que acaba de ser indicada ao Oscar, revelou ser uma pessoa pessimista. Ao ser questionada sobre a possiblidade de ser indicada à premiação, Fernanda Torres disse: "Eu odeio expectativas. Sou uma pessimista por natureza."

Para a sorte de uma nação, ela estava errada. A atriz foi indicada ao Oscar na categoria Melhor Atriz pelo seu trabalho em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que recebeu outras duas super indicações: Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.

E esse pessimismo da herdeira de Fernanda Montenegro é mesmo antigo. Internautas resgataram uma entrevista que Fernanda Torres deu ao programa Roda Viva em 1998. Na conversa ela lembra de um episódio que aconteceu logo depois que ela recebeu prêmio no Festival de Cinema de Cannes, em 1986, pelo filme Eu Sei que Vou te Amar, de Arnaldo Jabor.

"O meu tio Paulo virou para mim - eu acho que ele nem sabia direito onde era Cannes - e falou: 'quero te ver um dia no Oscar'. E eu olhei para ele e eu falei: 'Nossa! Tio Paulo não tem ideia da ralação e da sorte que é chegar até aqui. Oscar vai rolar nunca!'", disse.

As indicações de Ainda Estou Aqui são históricas para o Brasil. É a primeira vez que um filme brasileiro falado em português concorre na categoria principal do Oscar.

E a indicação de Fernanda Torres acontece 26 anos depois de sua mãe ser indicada na mesma categoria, por seu trabalho em Central do Brasil, de 1998.

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva - mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é levado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família com cinco filhos unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.