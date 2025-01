Participantes do 'BBB 25' estão preocupados com Vitória Strada

A atriz Vitória Strada vem gerando preocupação entre os participantes do BBB 25. Nesta quarta-feira, 22, os brothers falaram sobre o fato de ela estar há uma semana sem fazer cocô. A artista contou, na terça, 21, que chegou a se consultar com um médico do reality por conta do problema.

"O ideal é você não ficar uma semana sem c****", comentou Mateus, dupla da atriz no programa. O assunto foi abordado enquanto os participantes se arrumavam para o Show de Quarta, que acontece mais tarde.

Na terça, Vitória havia afirmado que conseguiu ir ao banheiro apenas no segundo dia de programa. "Meu intestino já é ruim lá fora", disse ela, contando que está bebendo água "direitinho".

Segundo a atriz, os médicos do programa a receitaram cloreto de sódio, que não fez efeito. "Não fez nem 'cosquinha'. Tomei três já", afirmou.