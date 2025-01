Atriz de 'Emilia Pérez' faz passeio por São Paulo

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, está no Brasil com o diretor Jacques Audiard para divulgar o filme, que chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de fevereiro.

Nesta quarta-feira, 22, a espanhola de 52 anos aproveitou para conhecer melhor a cidade de São Paulo, incluindo pontos turísticos como o Parque do Ibirapuera, a Catedral da Sé, o Farol Santander, a Escadaria do Patápio e a Rua 25 de Março.

Emilia Pérez é cotado em várias categorias para o Oscar 2025, que divulga seus indicados nesta quinta-feira, 23. Karla pode se tornar a primeira trans nomeada na categoria Melhor Atriz.