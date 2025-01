Brasília supera Rio e São Paulo e hospeda o 1º jogo da seleção no ano, contra a Colômbia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira que o primeiro jogo da seleção brasileira no ano será no Mané Garrincha, em Brasília. O estádio do Distrito Federal superou a concorrência de arenas de Rio de Janeiro e São Paulo por ficar à disposição com 15 dias de antecedência.

"Brasília voltará a receber os jogadores da seleção brasileira. A CBF acertou nesta quarta-feira a realização do confronto contra a Colômbia pelas Eliminatórias para o Estádio Nacional Mané Garrincha. O jogo será no dia 20 de março, às 21h45", informou a CBF.

O palco trás boas lembranças para o técnico Dorival Júnior e seu elenco. Foi no Mané Garrincha, em outubro de 2024, diante de 60 mil torcedores, que a seleção fez uma de suas melhores apresentações nas Eliminatórias, goleando o Peru por 4a 0, gols de Raphinha, duas vezes, Andreas Pereira e Luiz Henrique.

A CBF havia selecionado previamente quatro palcos para a abertura no ano. Além do escolhido Mané Garrincha, MorumBis e Neo Química Arena, ambos em São Paulo, e o Maracanã, no Rio, também foram indicados pela comissão técnica. Mas os clubes das determinadas arenas não estariam à disposição com duas semanas de antecedência como gostaria a entidade.

"A capital federal foi escolhida após os administradores do estádio concordarem em ceder a arena com 15 dias de antecedência da data da partida para a CBF tratar o gramado e adequar o estádio às normas da Conmebol e da Fifa", frisou a CBF.

A seleção brasileira aparece na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, um a menos que a adversária, em quarto. A Argentina lidera com folga, com 25, seguida por Uruguai (20) e Equador (19).