Murilo Benício reage com humor após Giovanna Antonelli brincar sobre participação no BBB25: Tive até pesadelo

Já pensou se o BBB25 chama um ex-casal para participar do programa? Murilo Benício teve uma reação hilária, que arrancou risadas da web, após Giovanna Antonelli sugerir que os dois poderiam entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Murilo usou as redes sociais para se pronunciar sobre esse convite inusitado e demonstrou não ter sido muito fã da ideia:

- Gente, vocês viram essa coisa da Giovanna falando do Big Brother? Eu não respondi até agora, porque ela sabe que eu ia ficar grilado, começou ele.

O baque foi tanto, que o ator até mesmo afirmou que teve um pesadelo com o reality global:

- Eu tive um pesadelo com o Big Brother, mas não vou contar tudo. Começou meu pesadelo comigo acordando dentro da casa e dizendo: Meu Deus do céu, como eu aceitei fazer isso?

Relatando ainda o sonho que teve, Benício conta que estava tenso pensando que lado o país estaria após ele ter brigado na casa:

- No final do pesadelo, eu já estava assim: Meu Deus do céu, de que lado o Brasil vai ficar do lado? Porque eu já estava arrumando confusão com todo mundo.

É claro que o sonho não acabou por aí, o ator ainda revelou um outro medo de participar do BBB

- Qual o pesadelo de qualquer pessoa que entra no Big Brother? Ser eliminado na primeira semana. Agora eu te pergunto: quando foi que eu fui eliminado?

E aí, você torceria para essa dupla?