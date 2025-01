Trump assina memorando para fornecer alívio emergencial nos preços nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 22, um memorando para fornecer "alívio emergencial de preços às famílias norte-americanas e combater a crise do custo de vida". O documento diz que a administração de Joe Biden impôs "encargos regulatórios complexos e políticas radicais" que enfraqueceram a produção nacional e elevaram os custos de bens essenciais.

Entre as ações anunciadas no documento estão a redução dos custos de habitação, ampliação da oferta habitacional, eliminação de práticas que aumentam despesas na saúde e a revogação de políticas climáticas que encarecem alimentos e combustíveis.

O memorando também destaca o impacto das políticas de Biden no aumento de custos energéticos.

Segundo o texto, as famílias norte-americanas pagaram, em média, US$ 1.200 a mais por ano em energia desde o início da administração Biden, com aumentos de 41% na gasolina e 29% na eletricidade.