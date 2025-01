Milei reforça compromisso com normalização do câmbio argentino, mas estabelece condições

O presidente da Argentina, Javier Milei, reforçou compromisso com a eliminação dos controles no mercado cambial no país, mas fixou uma série de condições para seguir em frente com o encerramento dos mecanismos. "O cepo é aberrante e vou removê-lo. O que acontece é que sou um liberal libertário, não sou um liberal 'libertarado'", afirmou, em entrevista à Bloomberg, às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Cepo é o nome pelo qual é conhecido o regime cambial que vigora na Argentina.

Milei explicou que, antes de normalizar o câmbio, a Argentina precisa reconstruir o equilíbrio das reservas do Banco Central e diminuir a inflação.

O processo pode ser acelerado com financiamento externo, de acordo com ele.

O presidente argentino acrescentou que negocia com Fundo Monetário Internacional (FMI) a possibilidade de mais recursos.

Milei acrescentou que a economia da Argentina está se expandindo, apesar das medidas de austeridade em vigor. "Conseguimos manter a ordem social, mesmo com ajustes severos", ressaltou.