Ruben Amorim se retrata após declaração sobre 'pior time do Manchester United':'Não pensei'

Ruben Amorim não tem evitado os holofotes desde a sua chegada ao Manchester United. Nesta semana, ele se viu forçado a fazer uma retratação pública após uma declaração polêmica. Depois da derrota para o Brighton, no último domingo, por 3 a 1, o técnico português afirmou que estava treinando "talvez o pior time da história do Manchester United". A frase gerou impacto imediato, tanto nos bastidores quanto entre os torcedores, levando Amorim a reconsiderar suas palavras.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, o treinador fez questão de esclarecer seu comentário e pediu desculpas pelo ocorrido. Ele explicou que sua fala não estava direcionada aos jogadores, mas a si mesmo. Amorim admitiu que o fracasso recente do time reflete também seu trabalho à frente da equipe. "Eu estava falando mais de mim do que dos meus jogadores. Eu também disse que não estou ajudando eles. Tenho que mostrar mais trabalho para superar essa fase ruim", afirmou, reconhecendo que a pressão o fez exagerar nas palavras.

A derrota para o Brighton, no Old Trafford, foi mais um capítulo amargo para o United, que acumula cinco derrotas nos últimos oito jogos. A situação do time é delicada: com 26 pontos, ocupa apenas a 13ª posição do Campeonato Inglês, e o treinador se viu tomado pela frustração após o apito final. De acordo com o 'The Athletic', Amorim teve um momento de fúria nos vestiários, chegando a quebrar uma televisão utilizada para exibir as táticas da equipe. A raiva não se limitou ao vestiário e se estendeu à coletiva, onde o português fez a infeliz comparação com os piores momentos da história do clube.

Amorim reconheceu o erro de ter deixado o nervosismo afetar sua postura. "Sou um cara jovem, às vezes cometo erros e é por isso que normalmente não falo logo após os jogos. Mas, naquele momento, achei que precisava falar, e talvez tenha sido um erro. Estava muito estressado e, quando você está assim, acaba dizendo coisas que não deveria. Não pensei", explicou.

Essa confissão e as desculpas de Amorim não foram apenas uma tentativa de apaziguar os ânimos; ele também fez um compromisso de aprender com o episódio. "Não prometo que nunca mais farei isso, mas vou tentar melhorar", afirmou o técnico, ciente de que o momento exige mais que palavras. No entanto, ele reforçou que continua firme em seu objetivo de transformar o Manchester United e recuperar a confiança da torcida, que tem se mostrado cada vez mais cética.

A frase infeliz sobre o "pior time da história" poderá ter sido um ponto de virada para o treinador, que sabe que precisa encontrar soluções rapidamente. Caso contrário, as frustrações, tanto suas quanto dos torcedores, podem se intensificar, e o seu trabalho à frente do clube ser de curto prazo. A reabilitação pode vir nesta quinta-feira, às 17h, diante do Rangers, da Escócia, no Old Trafford, em duelo válido pela sétima rodada da Liga Europa.

Apesar da má campanha no Campeonato Inglês, o United vem bem na Liga Europa, tanto que está invicto. O time de Ruben Amorim é o sétimo colocado, com 12 pontos. A Lazio está na liderança, com 16.