Em vez de agradecer, governador MG criticou de forma ingrata, diz Rui Costa sobre renegociação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, classificou nesta quarta-feira, 22, como "ingratidão" as críticas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao governo federal no tema da renegociação das dívidas dos estados com a União. O novo programa permite a redução da taxa de juros dos contratos, com a amortização extraordinária do débito, incluindo a transferência de ativos, por exemplo.

"Ao invés de agradecer um presidente que colocou as dívidas de Minas de lado, o governador vai de forma ingrata criticar o presidente", declarou Rui Costa, em cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381/MG no Palácio do Planalto.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não apareceu na cerimônia.