Correção: Deputados que foram à posse de Trump nos EUA negam uso de recursos públicos em viagem

Deputados federais que foram à posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos negaram uso de dinheiro público na viagem, segundo manifestações enviadas ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, após o vereador Pedro Rousseff (PT), de Belo Horizonte (MG), ter acionado o Ministério Público Federal (MPF) contra a comitiva.

A peça do parlamentar, sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, mencionou 22 deputados federais que foram a Washington, para a solenidade de posse realizada em 20 de janeiro. Da lista, 19 parlamentares são do PL. A representação levantou a hipótese de desvio de finalidade e de uso irregular de recursos públicos.

Sete deputados disseram que viajaram com recursos próprios: Capitão Alden (PL-BA), Carla Zambelli (PL-SP), Giovani Cherini (PL-RS), Joaquim Passarinho (PL-PA), Maurício do Vôlei (PL-MG), Maurício Marcon (Podemos-RS) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

Em nota, Zambelli disse que sua presença no evento "não envolve qualquer ônus ao erário público". Cherini também criticou a representação: "Ele atirou no gato para tentar acertar no peixe. Errou os dois alvos. Ninguém viajou com recursos públicos", afirmou.

A comitiva também contou com a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Indiciado por tentativa de golpe de Estado em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu à posse de Trump, por estar com o passaporte apreendido.