Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular 2025

A Fuvest antecipou para esta quarta-feira, 22, a divulgação dos aprovados na primeira chamada do vestibular 2025. A lista de calouros da Universidade de São Paulo (USP) pode ser consultada no site da fundação. Inicialmente, o calendário previa a divulgação em 24 de janeiro.

"Entendemos que os candidatos ficam ansiosos para saber os resultados, mas temos de prever no cronograma um prazo confortável para a fundação caso haja algum atraso na correção. Como não tivemos nenhum atraso vai ser possível antecipar a divulgação dos resultados em dois dias", informa o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco.

Todos os convocados deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais: pré-matrícula e efetivação. A etapa de pré-matrícula deverá ser feita até 31 de janeiro. Já a efetivação da matrícula ocorrerá entre 24 e 26 de fevereiro.

Quem não passou nesta primeira lista precisa estar atento à segunda chamada, que será divulgada no dia 10 de fevereiro. Outra possibilidade de ingresso é fazer a manifestação de interesse na Lista de Espera, que receberá o nome dos interessados nos dias 24 e 25 de fevereiro. Serão realizadas três convocações a partir desta lista para ocupar as vagas remanescentes.

No total, 8.147 vagas de graduação estavam em disputa no Vestibular 2025. Realizada em novembro do ano passado, a primeira fase registrou a menor taxa de abstenção de sua história: 7,48%. Dos 107.333 inscritos, 8.031 não compareceram à prova. Já a taxa média de abstenção da segunda fase, realizada em dezembro, foi de 6,67%, considerando os dois dias da prova (6,22% no primeiro dia e 7,12% no segundo dia).