Se Lula mudar ministério, não será com foco em 2026, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 22, que se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidir fazer mudanças no primeiro escalão do governo, não será em função das eleições de 2026. Costa disse que Lula não tem decisão tomada, e que o governo no momento não cogita nomes para entrar ou sair da gestão.

"O presidente, se resolver fazer mudanças no ministério, não será com foco, ou lastreado, na questão política partidária e eleitoral de 2026. Se ele resolver fazer serão mudanças pontuais com foco na melhoria das políticas públicas", disse Rui Costa.

O ministro também afirmou que o governo federal tem unidade em torno de medidas de inclusão social e equilíbrio fiscal. Rui Costa deu as declarações em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, o veículo institucional do governo federal.