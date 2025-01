Cidade de São Paulo registra 34,5°C e tem dia mais quente do ano

A cidade São Paulo registrou nesta terça-feira, 21, o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão, que começou em 20 de dezembro. Os termômetros chegaram aos 34,5°C, segundo a Defesa Civil, que emitiu um alerta esta semana para a presença de um calor intenso em diferentes áreas do Estado.

A temperatura superou os 33,3ºC do dia 18 de janeiro, apontado até então como o dia mais quente da capital no período, incluindo do ano, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em outras partes do Estado, as temperaturas foram ainda mais elevadas. Em Santos, no litoral, o calor chegou aos 38°C; em Valparaíso, na parte oeste de São Paulo, os termômetros registram 35,5°C; e em Iguape, no Vale do Ribeira, 34,9°C.

O forte calor também vem sendo sentido em outros Estados do Sudeste, que também tiveram recordes de dias mais quentes.

Isso acontece, sobretudo, por conta da diminuição da nebulosidade e da chuva, abrindo espaço para que o sol fique mais forte e por muitas horas consecutivas; a ausência de ventos frios de origem polar; e também pelo acréscimo de um evento natural chamado pelos meteorologistas de aquecimento adiabático.

Os especialistas explicam que o aquecimento adiabático está relacionado com a presença de montanhas, e é comum de ser sentido no litoral paulista. O aumento da temperatura é resultado da ação de ventos, que forçam o ar a descer pelas montanhas conforme sua origem e direção.

Neste caso, os ventos vêm da região noroeste e provocam esse calor intenso sentido na Baixada Santista.

"Se a temperatura na região da capital está em torno dos 30°C, com esse vento noroeste empurrando o ar montanha abaixo e se aquecendo mais ou menos 1°C a cada 100 metros, o resultado é que lá no litoral, a temperatura vai estar em torno dos 38°C", explica a Climatempo.

A expectativa, segundo a Defesa Civil, é que, a partir de quarta, sejam esperadas chuvas isoladas acompanhadas de raios, ventos fortes e granizo, que poderá ser registrado nas regiões que fazem divisa com o Paraná.

"Essas condições podem resultar em temporais localizados, aumentando o risco de transtornos em áreas já encharcadas. A Defesa Civil recomenda atenção especial nas áreas mais vulneráveis, devido ao risco de acumulados moderados de chuva", informa o órgão.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a previsão para a capital na quarta será de sol entre nuvens e calor na parte da manhã.

À tarde, a expectativa é de entrada de uma brisa marítima que favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas. As temperaturas vão variar entre 22°C e 32°C. (Colaborou Renata Okumura)