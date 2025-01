Zubeldía busca soluções para montar o São Paulo nos jogos com Guarani e Corinthians

De volta da pré-temporada nos Estados Unidos, o técnico Luis Zubeldía tem poucos dias para preparar o São Paulo para os confrontos diante do Guarani, nesta quinta-feira, às 19h30, e Corinthians, no domingo, às 18h30, ambos no Morumbis.

Com um elenco enxuto depois das saídas neste início de ano, o treinador precisará se equilibrar para evitar o desgaste dos jogadores e, consequentemente, as lesões. Algumas das jovens peças do elenco tem se desdobrado entre o Campeonato Paulista e a Copa São Paulo, enquanto os mais experientes ainda não estão fisicamente preparados para uma sequência de jogos.

"Estaremos com o plantel unificado. Podemos trabalhar e tomar decisões para ver qual equipe iniciará. Teremos todos os jogadores, por isso vamos jogo a jogo. A ideia é continuar preparando", comentou o auxiliar Maxi Cuberas, que comandou o São Paulo no empate por 0 a 0 com o Botafogo, na estreia da equipe no Paulista.

"Vamos ver como eles chegam e como se incorporam. Estão viajando agora, entendi que terminou tudo bem contra o Flamengo, isto é bom. Unificamos o grupo agora e vamos analisando que jogadores estão bem para jogar a próxima partida", afirmou Cuberas, aliviado com a ausência de lesionados tanto nos empates com Cruzeiro e Flamengo, em Orlando, pela FC Series, quanto na partida em Ribeirão Preto.

"O importante é que não tivemos lesionados. Esta é uma preocupação em início de temporada. Os amistosos foram bem, o jogo de hoje (segunda-feira) saiu bem, e a partir do próximo dia vamos tomar as decisões", falou.

Entre saídas confirmadas e atletas que estão fora dos planos de Zubeldía, 16 nomes devem deixar o clube tricolor, enquanto apenas o meia Oscar e o lateral Enzo Díaz foram contratados. Nesta terça-feira, foi a vez de o volante equatoriano Jhegson Méndez dar adeus e ser anunciado pelo Independiente Del Valle, equipe que o lançou no futebol profissional.