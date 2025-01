Vasco apresenta trio defensivo em tentativa de arrumar setor crítico do time

Depois de encerrar o Campeonato Brasileiro com a quarta defesa mais vazada da competição, com 56 gols sofridos, o Vasco apresentou, nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro, três nomes contratados para levar segurança ao crítico setor: o goleiro Daniel Fuzato e os zagueiros Lucas Freitas e Mauricio Lemos.

Daniel Fuzato, 27 anos, chega ao time cruzmaltino para fazer sombra ao titular Léo Jardim. Formado no Palmeiras, o goleiro foi contratado do Eibar, da Espanha, após sete temporadas na Europa, mas com poucas oportunidades de jogar, exceto no modesto Ibiza. Ele assinou um vínculo de dois anos com o Vasco e espera uma disputa sadia pela posição.

"É importante a gente ter muita competitividade, isso vai nos ajudar durante o campeonato. É importante ter sempre jogadores de composição, porque a gente conhece o Campeonato Brasileiro", comentou, elogiando o concorrente. "Pude conhecer o Léo um pouco mais perto agora, acho que ele tem de ser respeitado pelo trabalho que tem feito nos últimos anos. Costumo dizer que a minha disputa é contra mim mesmo. Quero ser mais uma opção para o Carille e, quando a oportunidade surgir, estar preparado para poder ajudar o time."

Apesar das poucas chances no exterior, Fuzato não se arrepende da escolha. "Tive a oportunidade de sair muito cedo do Brasil. Foi um bom negócio para o Palmeiras e para mim profissionalmente. Não acredito que tenha um preconceito contra goleiros brasileiros, mas acredito que a Europa vem ao nosso mercado buscando outros perfis", explicou.

O uruguaio Mauricio Lemos, por sua vez, teve uma ótima passagem pelo Atlético-MG em 2023, mas perdeu espaço e só participou de 16 jogos no ano passado. No Vasco, o zagueiro quer voltar a se destacar e mostrar o futebol que o levou a clubes da Rússia, Espanha, Itália e Turquia, além da seleção uruguaia.

"Venho para ficar muitos anos. O meu primeiro ano no Atlético-MG foi muito bom, mas o segundo foi totalmente distinto, não tive tantas oportunidades. Tentei fazer o possível para permanecer, mas eles deixaram de contar comigo, sem serem claros. A minha intenção é chegar aqui no Vasco e ficar muito tempo fazendo o nome aqui, ajudar muito o Vasco a crescer e dar o meu melhor", comentou o atleta de 29 anos.

"Se você joga, pode ser convocado para a seleção. A minha prioridade é ajudar o Vasco. Ter o maior número de minutos em boa forma. Depois, tudo chega. Para chegar à seleção, depende do que faz aqui em casa. Vou defender a camisa do clube como se não houvesse amanhã."

Já Lucas Freitas, 24 anos, fez uma boa temporada pelo Juventude, emprestado pelo Palmeiras, e tentar alçar voos mais altos com a transferência para o Rio de Janeiro. Ele sabe, porém, que terá uma difícil concorrência no setor - além de Mauricio Lemos, o clube contratou Lucas Oliveira para a zaga.

"Quando a gente chega no Vasco, tem de mostrar. Eu, como todos os outros, tenho de fazer o meu melhor e um bom trabalho para jogar. O time é gigante. Precisei batalhar muito para estar aqui hoje, e nada é em vão", falou o jogador de 24 anos. "Quanto menos gols tomarmos, mais chances de ganhar o jogo. É isso que estamos trabalhando, para ser uma das defesas menos vazadas."