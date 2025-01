BNDES aprova R$ 20 milhões para nova plataforma digital com inteligência artificial da Squadra

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 21, ter aprovado um financiamento de R$ 20 milhões para a Squadra Tecnologia S/A desenvolver uma plataforma de transformação digital que inclui recursos de inteligência artificial.

O crédito, aprovado no âmbito do Programa BNDES Mais Inovação, na modalidade direta, será investido na criação da plataforma "Genius", que combinará "tecnologias avançadas de inteligência artificial, design integral e hiperprodutividade".

"Genius é uma plataforma colaborativa e autoguiada, projetada para otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade em projetos de transformação digital. Integrando múltiplos perfis de usuários - como designers, desenvolvedores, arquitetos e gestores - a solução cria um ambiente digital conversacional que organiza e acelera a criação de plataformas de negócio. O projeto colocará a Squadra Tecnologia na vanguarda da inovação tecnológica nacional, apoiando empresas em setores diversos a enfrentarem desafios complexos e adaptarem-se rapidamente às mudanças de mercado", informou o banco de fomento, em nota à imprensa.

Segundo o BNDES, parceiros e clientes poderão acompanhar as atualizações do projeto nos próximos meses por meio dos canais oficiais da Squadra.

"O investimento em inovação na indústria para o desenvolvimento de novos processos e novos produtos é fundamental para que o país tenha empresas competitivas, que disputem cadeias de valor e que gerem empregos qualificados e renda. A nova política industrial do governo do presidente Lula fez com que a demanda por crédito para inovação em 2024 superasse R$ 11 bilhões, a maior da série histórica, iniciada em 1995", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota oficial.