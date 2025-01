Madrugada do 'BBB 25' tem clima de desistência, choro e tensão

A madrugada no BBB 25 foi marcada por momentos de alta tensão após o Sincerão desta segunda-feira, 20. A dinâmica provocou desentendimentos entre as duplas Camilla e Thamiris e Diogo e Vilma. Entre lágrimas, consolo de aliados e até declarações de vontade de desistir, o clima esquentou no reality show.

Confira o resumo do que rolou na madrugada na casa do BBB 25:

Nem aí

Depois da discussão com Diogo após o Sincerão, Thamiris se preocupou com a atitude da irmã e os comentários feitos por ela durante a confusão.

Ansiedade em alta

Conversando com Daniele, Vitória e Mateus, Diego Hypolito revela que sentiu vontade de apertar o botão e desistir do programa.

Aliados de todos

Vitória conta a Mateus que a briga entre Thamiris e Camila com Diogo e Vilma pode causar desconforto na amizade que eles têm com as meninas.

Posso falar?

Mais uma vez, Mateus e Vitória se interrompem durante uma conversa e o brother pediu que a atriz o deixesse terminar de falar.

Chorando de razão

Camilla continuou chorando após o desentendimento com Diogo e Vilma. Aline tentou consolar a sister, mas errou o motivo das lágrimas.

Thamiris aconselhou a irmã a se controlar e apontou o que poderia ter sido diferente durante a briga.

Resolução de conflitos

Diego Hypolito conversou com Maike e Gabriel depois da dinâmica. Além de ter sido escolhido pelos dois para ser o Monstro da Semana, a dupla elegeu o atleta e Daniele como "faz média com todo mundo".

Análise de jogo

Camilla continuou avaliando o desentendimento com Diogo e analisou o jogo do brother no Apê do Líder.

O choro tem que continuar

Camilla continuou chorando durante a madrugada que seguiu o Sincerão e foi consolada por Delma.

Privilégios de líder

No Apê do Líder, Aline e Vinícius aproveitam para usar a Central e ouvir a conversa dos brothers no Quarto Fantástico. A fofoca não foi suficiente e o líder decidiu tentar escutar atrás da porta.

Thamiris também chora

A irmã de Camilla também não conteve as lágrimas ao lembrar do Sincerão e chorou enquanto falava da discussão com Diogo. A sister afirmou que não imaginava a pressão do programa.

Conciliadora

Após consolar as emoções das irmãs Camilla e Thamiris, Aline decidiu aconselhar Diogo a ouvir a dupla.