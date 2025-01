Mesmo com dores, Djokovic derruba Alcaraz e vai à semifinal do Aberto da Austrália

Mesmo reclamando de dores durante a maior parte do jogo, Novak Djokovic derrubou Carlos Alcaraz nesta terça-feira, num dos duelos mais aguardados deste Aberto da Austrália. O sérvio superou o espanhol de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4, em uma batalha de 3h37min, em Melbourne. Confirmado na semifinal, o ex-número 1 do mundo mantém sua busca pelo 11º título do Grand Slam australiano.

Com o resultado, Djokovic adia o sonho de Alcaraz de completar sua coleção de títulos de Grand Slam. O espanhol já foi campeão de Roland Garros, Wimbledon e US Open. Falta apenas a taça australiana para ter a lista completa dos troféus mais prestigiados do circuito de tênis.

Além disso, Djokovic emplaca a segunda vitória seguida sobre o jovem espanhol, sua vítima também na final da Olimpíada de Paris-2024. O sérvio conquistou sua quinta vitória sobre o rival, que soma três triunfos no retrospecto.

Na semifinal, o tenista de 37 anos terá pela frente outro desafio. O número sete do mundo enfrentará o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, que avançou ao superar o americano Tommy Paul em quatro sets: 7/6 (7/1), 7/6 (7/0), 2/6 e 6/1. Será o 13º confronto entre o sérvio e o alemão no circuito, com boa vantagem do veterano: oito vitórias a quatro.

Alcaraz iniciou a partida desconcentrado. Perdeu seu primeiro saque, sem maior resistência. E só entrou na partida no terceiro game, quando devolveu a quebra e esquentou a partida. O equilíbrio prevaleceu até o nono game, quando o espanhol quebrou de novo, fez 5/4 e encaminhou o set.

Antes do último game da parcial, Djokovic recebeu atendimento médico fora de quadra. E voltou mancando, com dificuldades na perna esquerda, que contava com uma faixa de proteção na coxa.

O segundo set começou com o mesmo roteiro do primeiro. Djokovic, apesar de sinalizar que não estava 100% fisicamente, se impôs no primeiro saque do rival espanhol: 2/0. O sérvio tentava compensar as dificuldades em sua movimentação em quadra com uma nova estratégia, encurtando os pontos e jogando mais solto. A tática deu certo e o sérvio quebrou no 10º game, fechou o set e empatou o jogo.

A terceira parcial surpreendeu pela recuperação física de Djokovic. Sem exibir as limitações de movimentação dos sets anteriores, ele cresceu em quadra, principalmente diante do fraco aproveitamento de Alcaraz com seu saque. O sérvio obteve duas quebras, o espanhol só conseguiu devolver uma delas. E o veterano fechou o set, virando o placar da partida.

Esbanjando confiança, Djokovic quebrou mais uma vez o saque do jovem rival logo no primeiro game. Cada vez mais perdido em quadra, Alcaraz não conseguia mais ameaçar o adversário. O sérvio, então, aproveitou sua larga experiência para sustentar a vantagem e encaminhar a grande vitória.

O número sete do mundo terminou a partida com números mais conservadores que o rival. Foram 31 bolas vencedoras, contra 50 do espanhol. Mas cometeu menos erros não forçados: 27 a 40. Djokovic somou seis quebras de saque, diante de quatro do jovem adversário.

SABALENKA PERDE SET, MAS AVANÇA

Aryna Sabalenka se aproximou mais do tricampeonato em Melbourne nesta segunda ao garantir seu lugar na semifinal. A número 1 do mundo se garantiu entre as quatro melhores da competição ao superar a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/3.

Com duração de 1h53min, a partida foi a mais longa da belarussa nesta edição do Aberto da Austrália. Foi ainda o primeiro em que Sabalenka perdeu set no torneio. A líder do ranking não perdia uma parcial em Melbourne desde a decisão de 2023, contra a casaque Elena Rybakina. No total, ela soma 19 vitórias consecutivas no Aberto da Austrália.

Em busca de mais uma decisão, Sabalenka enfrentará agora a espanhola Paula Badosa, que protagonizou a maior zebra desta segunda semana da competição ao eliminar a favorita americana Coco Gauff, número três do mundo, em sets diretos: 7/5 e 6/4.

A outra semifinal da chave feminina terá as vencedoras dos seguintes confrontos: Madison Keys (EUA) x Elina Svitolina (Ucrânia) e Emma Navarro (EUA) x Iga Swiatek (Polônia). Estas partidas estão marcadas para quarta-feira.