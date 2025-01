Marcos Pontes cita ?arrogância?, rebate Bolsonaro e reafirma candidatura ao comando do Senado

O senador Marcos Pontes (PL-SP) rebateu Jair Bolsonaro (PL) e reiterou sua pré-candidatura à presidência do Senado. Sem citar o nome do ex-presidente, o senador paulista afirmou no X (antigo Twitter) que "a arrogância pode fechar portas".

"Pessoas arrogantes acham que já sabem de tudo, que são melhores que os outros, desprezam opiniões e ignoram sentimentos", afirma trecho de um vídeo publicado pelo ex-ministro nesta terça-feira, 21, um dia depois de Jair Bolsonaro dizer que era "lamentável" a pré-candidatura de Pontes ao comando do Senado.

O ex-presidente apoia o nome de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Você sabe o que é correto. Seja íntegro", finaliza o vídeo publicado por Pontes.

Nesta segunda-feira, 20, o ex-presidente se queixou da "disciplina" de seu ex-ministro da Ciência e Tecnologia e falou em "honrar a palavra dada". "Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá, entre eles, o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme. Mas deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar. Esse é o pagamento?", questionou Bolsonaro durante entrevista ao canal do YouTube AuriVerde Brasil.

Segundo o ex-presidente, Pontes não tem chances concretas de se eleger presidente do Senado e está pensando apenas em si mesmo. "A única forma de nós sermos algo dentro do Senado e não sermos zumbis como somos hoje é tendo um candidato. Se não conseguimos ganhar o Rogério Marinho, que é um baita articulador, não vai ser com você agora", disse Bolsonaro, que, apesar das críticas, desejou "boa sorte" à candidatura de Marcos Pontes.

Em fevereiro de 2023, Rogério Marinho, também ex-ministro da gestão Bolsonaro, perdeu a eleição ao comando do Senado para Rodrigo Pacheco por 49 votos a 32. A derrota custou ao PL não só a presidência da Casa, mas um isolamento em todos os cargos na Mesa Diretora.

O Senado é uma das prioridades de Jair Bolsonaro e de sua base de apoio. No pleito de 2022, a sigla do ex-presidente elegeu a maior bancada de senadores do País. Naquela eleição, a renovação era de um terço do Senado; na próxima votação, em 2026, cada Estado elegerá dois novos senadores.

O PL estima repetir o desempenho de 2022 no próximo pleito e aumentar ainda mais seus representantes na Casa. O objetivo é a aprovação de pautas como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a anistia aos condenados do 8 de Janeiro.