Davos/Von der Leyen: UE está pronta para negociar com os EUA e fortalecer parcerias globais

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) está pronta para discutir os interesses e negociar com os Estados Unidos, em discurso realizado no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta terça-feira. Em sua fala, ela destacou o desejo de fortalecer a parceria estratégica com a Índia e da importância em encontrar benefícios mútuos na relação com a China.

Von der Leyen mencionou que o mundo está ingressando em uma nova era de competitividade e que a Comissão Europeia irá apresentar seu roteiro de competitividade na próxima semana. "Precisamos trabalhar em conjunto para evitar uma corrida para o fundo do poço", disse ao reafirmar que a Europa está aberta para negócios.

A presidente disse que a União Europeia deve continuar diversificando fornecimento de energia e citou um plano conjunto para competitividade e descarbonização.

Em rodada de perguntas feitas por Klaus Schwab, ela informou que a Europa continuará dando apoio para a Ucrânia na guerra contra a Rússia por quanto tempo for necessário.