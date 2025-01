Trump promete demitir do governo dos EUA mais de mil nomeados por Biden

O presidente recém-empossado dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 21, em publicação na plataforma Truth Social, a demissão de quatro funcionários do governo nomeados pela administração de Joe Biden que, segundo ele, não estavam alinhados "com a visão de tornar a América grande novamente".

"Nosso primeiro dia na Casa Branca ainda não acabou! Meu gabinete de Pessoal na presidência está ativo no processo de identificar e remover mais de mil nomeados presidenciais da administração anterior, que não estão alinhados com nossa visão de tornar a América grande novamente", escreveu o novo ocupante da Casa Branca.

Em seguida, Trump anunciou os desligamentos de Jose Andres, do Conselho Presidencial de Esportes, Fitness e Nutrição; Mark Milley, do Conselho Consultivo Nacional de Infraestrutura; Brian Hook, do Wilson Center for Scholars; e Keisha Lance Bottoms, do Conselho de Exportação do Presidente.

"Que isso sirva como aviso oficial de demissão para esses quatro indivíduos, com muitos mais, em breve", concluiu Trump.