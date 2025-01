Citi: governo 2.0 de Trump terá aumento de tarifas, corte de impostos e ampla desregulamentação

Para o novo governo de Donald Trump, espera-se aumentos de tarifas (especialmente sobre a China), extensão dos cortes de impostos de 2017, fortes restrições aos influxos de imigração e ampla desregulamentação dos requisitos da era Biden, segundo o relatório de expectativas para a economia e os mercados financeiros do Citi.

O banco prevê um aumento de 5 pontos porcentuais na taxa tarifária efetiva geral dos EUA este ano, o que elevaria as tarifas médias dos EUA de aproximadamente 2-3% para 7-8%. "Esperamos que esse aumento reflita nas tarifas dos EUA sobre a China de 10 a 15 pontos porcentuais. Dito isso, não esperamos tarifas generalizadas de grande porte", acrescenta.

O presidente dos EUA também estenderá seus cortes de impostos de 2017 por meio de um projeto de lei de reconciliação este ano, de acordo com o Citi, que também cita que a contenção do processo migratório fará com que o mercado de trabalho se restrinja gradualmente.

Por fim, é "provável que o governo reduza as pressões regulatórias sobre as empresas em diversos setores, incluindo energia e finanças, e em diversas atividades como regulamentação climática, proteção ao consumidor e política antitruste" explica o Citi.