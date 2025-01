Alberto Valentim prevê crescimento da Ponte Preta nas próximas rodadas do Paulistão

A Ponte Preta vem fazendo um bom início de Paulistão. Depois de vencer o Novorizontino, por 1 a 0, na rodada de estreia, saiu na frente, mas ficou no empate com o Santos, neste domingo, pelo placar de 1 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, tendo quatro pontos e seguindo invicta dentro do estadual. Na visão do técnico Alberto Valentim, o desempenho tem sido bom, mas ele garante que a equipe pode crescer ainda mais jogo após jogo.

"É preciso continuar melhorando em todas as fases. É tudo novo para todo mundo. Com o tempo, com muitos treinos e ajustes de vídeo, a gente vai ganhando entrosamento", disse Alberto Valentim.

O técnico agora se concentra no confronto com a Portuguesa, quarta-feira, às 20 horas, de novo em Campinas. Contra o Santos, Valentim apostou em uma formação com apenas um zagueiro fixo: Saimon. O lateral-esquerdo Artur vem atuando improvisado na zaga, mas em alguns momentos reveza com Danilo Barcelos pela lateral-esquerda nas descidas ao ataque. Assim como aconteceu do lado direito com Maguinho e Pacheco.

Com isso, três nomes conhecidos do torcedor perderam espaço. Remanescentes do ano passado, Sérgio Raphael, Mateus Silva e Edson ainda não foram relacionados neste início de Paulistão e têm futuros indefinidos no clube. Edson está no radar de alguns clubes de menor expressão, mas as negociações por empréstimo não avançaram. Os demais seguem à disposição, mas também podem ser negociados.

Para a terceira rodada, o time deve sofrer apenas uma mudança. O volante Dudu deve voltar ao time depois de cumprir suspensão automática por sua expulsão na primeira rodada diante do Novorizontino. Com isso, Maguinho voltaria à lateral direita e Pacheco ficaria no banco de reservas.