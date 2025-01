Trump diz que eleição é reversão de traição horrível

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 20, que a sua eleição é uma reversão da traição que sofreu na campanha anterior. "A minha recente eleição é um mandato para reverter completa e totalmente uma traição horrível, e todas estas muitas traições que ocorreram, e para devolver ao povo a sua fé, a sua riqueza, a sua democracia e, na verdade, a sua liberdade", disse Trump, em um discurso improvisado no Emancipation Hall da Casa Branca.

Após o discurso, o presidente dos Estados Unidos assinou documentos relacionados aos deveres do Gabinete.

Outro documento determinava que as bandeiras dos EUA fossem hasteadas com o mastro completo no dia da posse.

Trump ficou irritado com a ideia de bandeiras hasteadas a meio mastro, conforme determinado pelo democrata Joe Biden, por 30 dias para homenagear o ex-presidente Jimmy Carter, que morreu em dezembro.

O presidente dos Estados Unidos ainda participou nesta segunda-feira de almoço com convidados vips e parlamentares no Capitólio. O almoço foi exclusivo e apenas cerca de 200 pessoas puderam comparecer.

Membros da família Trump dividiam o espaço com CEOs de empresa de tecnologia, juízes da Suprema Corte, membros do Congresso e do gabinete da futura Presidência.

*Com informações da Associated Press