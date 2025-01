UE responderá às tarifas de Trump, se implementadas, diz comissário de Comércio

O comissário de Comércio da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o bloco econômico responderá às tarifas do recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, se implementadas, e que o Eurogrupo está pronto para defender os interesses econômicos da UE. As falas foram feitas em uma coletiva de imprensa após reunião do Eurogrupo.

À respeito da possível saída dos EUA do Acordo de Paris, o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, declarou que UE continua a ter comprometimento com o acordo e irá cumprir suas metas climáticas.

Donohoe também comentou que o Banco Central Europeu (BCE) está estudando a implementação do euro digital para um futuro próximo.

A reunião do período da tarde desta segunda-feira se concentrou nos desafios estruturais europeus, como baixa produtividade e dívidas dos governos, sendo necessário investimentos em inovação, transformação digital e defesa, disse Dombrovskis.