Jennifer Aniston e Barack Obama teriam affair e fontes contam que ele deve anunciar divórcio, diz colunista

Depois da ausência de Michelle Obama em eventos, o rumor de que Barack Obama e Jennifer Aniston voltou aos assuntos mais comentados da web. De acordo com a jornalista, Jessica Reed Kraus, do site Substack, que ouviu fontes próximas ao político e a atriz, o político estaria se preparando para um divórcio.

Numa reunião com amigos de Jennifer, o assunto affair surgiu e a própria Jennifer admitiu. Definitivamente não é segredo entre seus amigos mais próximos.

Durante uma entrevista para o programa norte-americano Jimmy Kimmel Live, em outubro de 2024, Jennifer Aniston negou os rumores de relacionamento com Obama:

- Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele uma vez. Eu conheço mais a Michelle do que ele.