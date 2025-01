Zenit anuncia chegada de Luiz Henrique e saídas de Artur e Wendel para o Botafogo

O Zenit, da Rússia, anunciou oficialmente, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Luiz Henrique, pilar da vitoriosa campanha do Botafogo nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogador de 24 anos assinou um contrato válido por quatro temporadas com opção de extensão por mais um ano.

"O Zenit dá as boas-vindas a Luis Enrique em São Petersburgo e deseja a ele novas vitórias e títulos como parte do time azul e branco", publicou o clube russo na plataforma X. O atleta já viajou para Doha, no Qatar, onde seu novo clube realiza a pré-temporada, para realizar exames médicos e se apresentar ao técnico Sergey Semak.

A transferência de Luiz Henrique para o Zenit por 33 milhões de euros (cerca de R$ 207,6 milhões) evitará o rebaixamento do Lyon, clube francês de propriedade de John Textor, que também detém a SAF do Botafogo, segundo os jornais "Marca" e "L'Equipe". O valor recebido será integralmente direcionado ao abatimento de dívidas da equipe francesa.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo vindo do espanhol Betis e rapidamente virou um dos destaques da equipe. Em 2024, ele participou de 55 jogos, marcando 12 gols e distribuindo seis assistências. As boas atuações o credenciaram para vestir a camisa da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Como parte do acordo, o Botafogo ficará com o meio-campista Wendel, que, a princípio, chegará ao clube carioca em junho, após o encerramento do Campeonato Russo. No Zenit desde 2020, o atleta de 27 anos fez 142 partidas, anotou 21 gols e distribuiu 32 assistências para os companheiros.

As negociações também facilitaram a compra do atacante Artur, que se despede imediatamente do atual campeão russo com 35 jogos, sete gols e seis assistências no período de um ano em que defendeu o time azul e branco. O jogador formado no Palmeiras conquistou três troféus nacionais na temporada.