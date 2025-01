Começa a cerimônia de posse de Trump nos EUA; ex-presidentes estão presentes

A cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou oficialmente no período da tarde desta segunda-feira, 20. Os organizadores anunciaram a entrada dos principais participantes do evento, entre eles os ex-presidentes George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama, além da primeira-dama Jill Biden.

O grupo já se encontra dentro da Rotunda do Capitólio e aguarda a chegada dos demais participantes.

Pouco antes do início da cerimônia, Trump chegou ao Capitólio. O republicano estava acompanhado do atual presidente norte-americano, Joe Biden, com quem caminhou em direção à Rotunda do edifício, onde acontece o evento.

Mais cedo, eles se reuniram na Casa Branca.

Os dois cumprimentam parlamentares, funcionários e assessores durante o percurso.