Júnior Santos, herói do Botafogo, desembarca em Belo Horizonte para fechar com Atlético-MG

Herói do Botafogo na última Copa Libertadores, o atacante Júnior Santos desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira para acertar com o Atlético-MG, justamente a vítima do time carioca na grande final do torneio sul-americano. O jogador de 30 anos será a maior contratação atleticana nesta janela de transferências.

O reforço deve ser oficializado neste começo de semana. O Atlético vai desembolsar US$ 8 milhões, cerca de R$ 48,5 milhões, por 100% dos direitos econômicos do reforço, que terá a missão de substituir Paulinho, referência do ataque atleticano, que foi negociado com o Palmeiras.

Ao desembarcar na capital mineira nesta segunda, Júnior Santos foi cercado por torcedores atleticanos e por jornalistas. O atacante foi sucinto diante das câmeras: "Estou muito feliz de chegar aqui, espero fazer uma grande temporada".

O atacante vive o melhor momento de sua carreira. Ele estava no Botafogo desde 2023. E brilhou na temporada passada, sendo o artilheiro da Libertadores, com 10 gols. Júnior Santos, inclusive, marcou um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Atlético, por 3 a 1, na grande decisão do campeonato.

Antes de se destacar pelo time carioca, o atacante teve passagens por Fortaleza, Ponte Preta e Ituano. Entre 2019 e 2023, ele defendeu três clubes japoneses: Kashiwa Reysol, Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima.