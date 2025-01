Carla Zambelli sofre acidente ao tentar pegar absorvente em avião

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) relatou neste domingo, 19, ter sofrido um acidente durante um voo da American Airlines. Segundo a parlamentar, ela foi atingida no nariz por um painel enquanto tentava pegar um absorvente no banheiro da aeronave.

"Acabei não participando dos eventos de hoje em Washington, porque tive um acidente na American Airlines - fui tentar pegar carefree (absorvente) no banheiro e o painel inteiro veio no meu nariz", afirmou em publicação em suas redes sociais.

Zambelli compartilhou imagens que mostram um corte visível na parte superior do nariz. Além disso, mencionou considerar um processo contra a companhia aérea devido aos "atrasos e infortúnios" enfrentados durante a viagem.

Na publicação, a deputada justificou o uso de um vestido vermelho, usado para ir ao show do cantor Lionel Ritchie, em Las Vegas. "Aqui óbvio que vou usar a cor do partido de Donald Trump."

"Mas como tudo o que acontece de ruim na minha vida, sempre dou Graças a Deus, pois tive a oportunidade de assistir ao show do @LionelRichie com meu esposo em Las Vegas, onde um casal de amigos está participando de uma feira muito importante para a economia brasileira", disse.

A deputada está nos Estados Unidos para acompanhar a posse de Donald Trump, marcada para esta segunda-feira, 20, em Washington, D.C.

Zambelli é uma dos 20 deputados federais que confirmaram ao Estadão presença na posse, além do senador Jorge Seif (PL-SC). O número é menor do que os 39 parlamentares de oposição que manifestaram interesse em comparecer ao evento.

Nenhum dos parlamentares está em missão oficial como representante do Poder Legislativo. Dessa forma, os custos com translado e diárias não foram arcados com recursos públicos.