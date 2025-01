Dólar cai a R$ 6,04 em linha com exterior e após venda de US$ 2 bi por BC

O dólar renovava a mínima intradia perto do fim da manhã desta segunda-feira, 20. Por volta das 11h25 (de Brasília), a moeda norte-americana caía 0,39%, a R$ 6,0419, no mercado à vista.

O gerente da mesa de câmbio da corretora Correparti, Guilherme Esquelbek, vê o mercado de câmbio respondendo à venda integral de US$ 2 bilhões em leilões de linha do BC e à ampliação da queda do índice DXY frente a moedas principais e também do dólar ante as divisas emergentes ligadas a commodities pares do real.

Segundo ele, continuam as preocupações com o risco de inflação nos EUA por dados fortes de emprego e cautela com prometidas tarifas às importações americanas com o novo mandado de Trump, mas segundo o Wall Street Journal pode não chegar a impor tarifas, o que ajuda a enfraquecer o dólar.