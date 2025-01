Ibovespa opera instável sem NY e commoditeis divergentes, antes da posse nos EUA

O Ibovespa abriu a segunda-feira, 20, perto da estabilidade, na faixa dos 122 mil pontos. Depois, caiu 0,69% e atingiu mínima de 121.511,53 pontos. Na sequência, reduziu a velocidade e voltou a transitar no nível dos 122 mil pontos.

Investidores esperam a posse do norte-americano Donald Trump, que está de volta à Casa Branca prometendo adotar uma série de medidas protecionistas e tarifárias. Na sexta-feira, o índice da B3 subiu 0,92%, aos 122.350,38 pontos. O dia também é de feriado de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos.

"Não tem Nova York. As ações da Vale caem em torno de 1,00% e as da Petrobras estão no zero a zero - as duas deixando de contribuir positivamente. Hoje não tem nada de relevante, a não ser a posse de Trump", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

Com os sinais divergentes e moderados das commodities e sem as bolsas americanas e os Treasuries hoje, a liquidez promete ser reduzida em dia de agenda de indicadores esvaziada no Brasil, com destaque apenas ao boletim Focus.

A pesquisa trouxe nova rodada de elevação nas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para a Selic.

A mediana para o IPCA de 2025 subiu de 5,0% para 5,08% - mais de 0,5 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Já a estimativa para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,00%, mas avançou de 12,00% para 12,25% ao ano para 2026.

Para o Itaú Unibanco, a taxa básica de juros da economia em 2025 deve ir a 15,75% e não mais em 15,00%, como previsto antes pelo banco. Atualmente, o juro básico está em 12,25% ao ano. "Real mais depreciado e expectativas desancoradas indicam a necessidade de avançar ainda mais em território contracionista", cita o Itaú em relatório.

No exterior, o petróleo cede em meio ao cessar-fogo na Faixa de Gaza e o minério de ferro fechou com alta de 0,13% nesta segunda-feira em Dalian. Na Europa, as bolsas avançam.

Aqui, os investidores monitoram a reunião ministerial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Às 11h22, o Ibovespa subia 0,15%, na máxima de 122.531,97 pontos. O dólar à vista caía 0,37%, a R$ 6,0429, após a venda integral de US$ 2 bilhões em leilões de linha do BC, depois da máxima em R$ 6,0869. Vale cedia 0,90% e Petrobras subia entre 0,16% (PN) e 0,38% (ON). Entre os grandes bancos, Itaú avançava 1,08%.