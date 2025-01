Neymar de volta ao Santos? O que se sabe sobre a negociação

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira falou abertamente sobre um plano para contratar Neymar, no final do ano passado. O dirigente disse que estava monitorando a situação do atacante e que o mais provável era trazê-lo no meio do ano, quando se encerra o contrato do astro com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Agora, contudo, há grande chance de que o "Menino da Vila" volte para casa ainda no primeiro semestre.

Conforme noticiado pelo site especializado Diário do Peixe, a diretoria santista fechou um acordo para repatriar Neymar. Foi cogitada a possibilidade de contratá-lo por empréstimo durante o restante de vínculo com o Al-Hilal, mas, neste momento, os esforços do estafe liderado por Neymar Pai estão concentrados em rescindir o contrato com o clube saudita, de acordo com informações do site GE.

Assinada a rescisão, restaria apenas a assinatura com o time do litoral paulista, que está otimista e tem esperança de contar com o jogador ainda em janeiro.

Depois do empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, pelo Paulistão, no domingo, o técnico santista Pedro Caixinha foi questionado sobre o retorno do ídolo à Vila e não quis falar sobre o assunto.

"Estou aqui para falar do jogo, isso que é importante, para isso são as coletivas pós-jogo. O que posso te dizer é que qualquer treinador gostaria de ter o Neymar no elenco. Ainda não há nenhuma notícia oficial disso. Se isso se concretizar, terei o maior prazer de falar disso. Se não concretizar, nunca terá acontecido para mim", afirmou.

Neymar está fora dos planos de Jorge Jesus para o Campeonato Saudita. O treinador já disse publicamente que não vai inscrevê-lo na competição, por causa de sua atual situação física, embora pretenda usá-lo em jogos da Liga dos Campeões da Ásia e do novo Mundial de Clubes. Na avaliação no português, o brasileiro não reúne condições suficientes para tomar a vaga de outro estrangeiro do elenco, o que seria necessário frente às regras do futebol saudita.

De acordo com o regulamento, os times não podem inscrever mais que dez atletas estrangeiros. Entre os dez, dois têm de ser nascido de 2003 para frente. Nas relações da partidas, o limite de estrangeiros é de oito atletas por clube. Além de Neymar, o Al-Hilal tem o marroquino Bono, o senegalês Koulibaly, os brasileiros Malcom, Marcos Leonardo e Renan Lodi, os portugueses João Cancelo e Rúben Neves e os sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic.

Os problemas físicos mencionados por Jorge Jesus são o histórico recente de lesões de Neymar e o fato de ele ainda estar em recuperação. O atacante ficou um ano e quatro dias fora de ação após passar por cirurgia no joelho e voltou a jogar em outubro do ano passado.

Pouco mais de duas semanas depois, teve constatada nova lesão, desta vez na coxa e voltou a ser afastado. Chegou a participar de um jogo-treino no dia 30 de dezembro e até marcou gol, mas não foi o suficiente pra ser inscrito no Campeonato Saudita.