Taxas de juros sobem com dólar e piora nas expectativas de inflação

Os juros futuros avançam na manhã desta segunda-feira, 20, em sintonia com o dólar e após o Boletim Focus mostrar piora nas expectativas de inflação em 12 meses, para 2025 e 2026. Além disso, as medianas do relatório Focus para a cotação do dólar no longo prazo continuam subindo e se aproximando da linha de R$ 6,00.

O mercado está em compasso de espera pela posse de Donald Trump como presidente dos EUA. A liquidez tende a se manter reduzida em dia sem mercado de Treasuries por causa de feriado de Martin Luther King Jr.

Às 9h40, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para 15,035%, de 14,975% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 15,325%, de 15,233%, e o para janeiro de 2029 ia para 15,255%, de 15,170% no ajuste de sexta-feira.