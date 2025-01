Corinthians avança para a semifinal da Copinha e encara o Grêmio, algoz do Palmeiras

O Palmeiras deu adeus ao sonho de chegar ao seu terceiro título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, o time alviverde perdeu de virada para o Grêmio, por 3 a 2, em Barueri, em uma noite desastrosa do goleiro Deivid. Com a vitória, o time gaúcho avançou para a semifinal, onde enfrentará o Corinthians, que venceu o Vasco por 1 a 0, em Santo André. Na outra semifinal, o São Paulo vai enfrentar o Criciúma.

Aos 19 anos, Deivid teve uma atuação para esquecer. No primeiro gol do Grêmio, o goleiro saiu para tentar cortar o lance com uma manchete, mas acabou vendo a bola ir direto para o fundo das redes. No segundo gol, deu azar, quando a bola bateu em suas costas após tocar no travessão e entrar. No terceiro gol, Deivid foi inocentado de culpa.

Essa não foi a primeira falha de Deivid na competição. Na vitória por 2 a 1 contra o Referência, o goleiro cometeu um erro similar ao de Marcos em 2003. Ele tentou dar um chutão e acabou furando a bola, numa lembrança do famoso lance na derrota do Palmeiras para o Vitória por 7 a 2 na Copa do Brasil daquele ano.

O Grêmio, em busca de seu primeiro título na competição, suportou a pressão e não se intimidou com os mais de 10 mil torcedores presentes na Arena Barueri. O time gaúcho saiu atrás no placar após gol de Erick Belé, mas virou com Pedro Gabriel e Gabriel Mec.

No segundo tempo, Riquelme empatou para o Palmeiras, e Figueiredo teve duas bolas na trave, mas foi o Grêmio quem comemorou a classificação, com um gol decisivo de Luiz Eduardo.

Deivid ainda tentou se redimir nos minutos finais. Fez uma defesa milagrosa em um contra-ataque gremista, mas não conseguiu evitar a eliminação do Palmeiras, que, apesar de lutar, viu o sonho de mais um título ser frustrado.

CORINTHIANS AVANÇA

Maior campeão da Copinha, com 11 títulos, o Corinthians foi eficiente ao derrotar o Vasco por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel, com um gol de Gui Negão aos seis minutos do primeiro tempo, após uma falha defensiva do adversário na saída de bola.

O Corinthians não fez uma grande exibição, mas contou com o apoio de seus torcedores para controlar a partida, neutralizando os espaços do Vasco e garantindo a vitória sem maiores sustos.