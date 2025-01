Santos pouco ataca e se satisfaz com empate na casa da Ponte Preta pelo Paulistão

O DNA ofensivo tão prometido por Pedro Caixinha no Santos não se repetiu diante da Ponte Preta neste domingo à noite, em Campinas. Com carência na armação e pouca qualidade para atacar sem o preservado venezuelano Soteldo, o time saiu em desvantagem, conseguiu buscar o 1 a 1 no Moisés Lucarelli e, depois do terceiro gol de Guilherme no Campeonato Paulista, apenas fez o tempo passar para segurar a igualdade.

Depois de largar com vitória sobre o Mirassol, o Santos mantém a invencibilidade em jogo no qual pouco fez o goleiro Digo Silva trabalhar. Em contrapartida, passou alguns sustos e jamais produziu para buscar a liderança do Grupo B, no qual tem os mesmos quatro pontos do Guarani, mas perde a ponta no saldo de gols.

Os toques laterais do time nos minutos finais levaram Pedro Caixinha à loucura. Ele queria seus jogadores com "fome de vitória" e tentando o triunfo até o fim. Mas a cadência nos passes era irritante. O não fosse o goleiro Gabriel Brazão, com defesa gigante no último minuto, o resultado seria de derrota.

Após o apito final, os treinadores se estranharam na beira do campo e Caixinha não aceitou o cumprimento de Alberto Valentin após ser cobrado pelo rival ao longo do jogo. O português precisou ser segurado.

Ainda conhecendo suas peças no Santos, Pedro Caixinha fez modificações na escalação em relação à vitória sobre o Mirassol e, entre as novidades, um jogador que a torcida gosta e deposita enorme expectativa, mas que o antecessor Fábio Carille esnobava: o jovem Miguelito.

O boliviano era uma das novidades em equipe sem Soteldo e com o estreante Leo Godoy na ala direita e Thaciano na frente. Na defesa, José Ivaldo também apareceu, em demonstração que Gil parece sem prestígio após abandonar a aposentadoria. O experiente jogador tende a ser um dos líderes em campo do comandante português, que não simpatiza com o ex-zagueiro corintiano.

Com bola rolando, após um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Léo Batista, o Santos começou ofensivo. E, dos pés do atrevido meia-atacante boliviano surgiu a primeira chance perigosa do Santos. O goleiro da Ponte estragou a festa do menino, espalmando. Brazão também iniciou cedo o trabalho com excelência do outro lado.

Assim como ocorreu na vitória diante do Mirassol na estreia, o Santos mostrou uma inconsistência entre seus setores, sobretudo atrás, dando espaços e passando aperto com o ataque oponente. O time conseguiu irritar Caixinha com menos de um tempo completado, a ponto de o português colocar logo três reservas em aquecimento.

A preocupação do comandante tinha motivos. A Ponte Preta cresceu na etapa e comandava todas as ações, ganhando embates físicos e com mais "ambição". Livre entre uma defesa santista perdida, Jean Dias "voou" para abrir o placar de cabeça.

Caixinha mostrou sua indignação no intervalo ao deixar Miguelito e Escobar no vestiário. Queria acertar a parte defensiva pela esquerda e, ao mesmo tempo, ter criação no meio, uma das carências dos 45 minutos iniciais.

Mexido, o Santos conseguiu a igualdade rapidamente. E pela terceira vez na competição com o iluminado Guilherme. O atacante apareceu bem no meio da área para concluir o passe para trás de Luca Meirelles.

Nada de inflamar a etapa, contudo. O Santos parecia que queria apenas empatar e após buscar a igualdade, se posicionou para evitar que o sufoco do primeiro tempo se repetisse. Melhor posicionado do meio para trás, o time da Baixada conseguiu esfriar a rival e volta para casa com mais um ponto na competição.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SANTOS

PONTE PRETA - Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Artur (Castro) e Danilo Barcellos; Maguinho, Emerson e Léo Oliveira; Pedro Vilhena (Elvis), Serginho (Renato) e Jean Dias (Everton Brito). Técnico: Alberto Valentin.

SANTOS - Gabriel Brazão; Leo Godoy, José Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Souza); Diego Pituca (João Schmidt), Tomás Rincón e Miguelito (Lucas Braga); Thaciano, Luca Meirelles (Wendel Silva) e Guilherme (Hayner). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Jean Dias, aos 42 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 8 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Luan Peres, Escobar e Zé Ivaldo (Santos); Serginho (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas.