Mundo estava à beira da 3ª Guerra Mundial, afirma Trump em comício

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 19, véspera de sua posse, que o mundo estava à beira da Terceira Guerra Mundial. Sem entrar em detalhes, ele disse: "A partir de amanhã (segunda-feira, 20), eu vou agir com rapidez e força históricas para resolver todas as crises enfrentadas por nosso país", declarou, em comício no ginásio Capital One, em Washington. O presidente eleito promoveu o comício em Washington para celebrar sua vitória.