Musk diz esperar 'muitas mudanças' com Trump

O bilionário proprietário da Tesla, Elon Musk - a quem Donald Trump encarregou de ajudar a liderar uma comissão especial para tornar o governo federal mais eficiente - subiu ao palco de um evento com o presidente eleito dos EUA e disse estar "ansioso para fazer muitas mudanças." O evento aconteceu neste domingo, 19, no ginásio Capitol One Arena, em Washington, na véspera da posse de Trump.

Jon Voight, ator nomeado por Trump como um embaixador especial para Hollywood, declarou o presidente eleito "nosso herói. Um homem que nunca desistiu do povo americano, e nós, o povo, nunca desistimos dele." Voight é pai da atriz Angelina Jolie e estreou o filme cult "Perdidos na Noite" ("Midnight Cowboy), dos anos 60, ao lado de Dustin Hoffman.

O presidente eleito aproveitou para encher de elogios Elon Musk. Trump destacou o sucesso da aterrissagem do estágio inicial do foguete, que leva os propulsores principais, mas a nave não tripulada em si explodiu após cerca de 8 minutos de voo.

Musk subiu ao palco acompanhado de um de seus filhos. "Esta vitória é só o começo. O que importa é ir frente para fazer efetivamente mudanças significativas", afirmou o empresário.

No evento, Trump fez um discurso inflamado. Ele prometeu impor tarifas comerciais para levar indústrias de volta ao país, aumentar salários, acabar com a inflação e prometeu o fim do que chamou "invasão às fronteiras" americanas, numa referência aos imigrantes ilegais. (Com agências internacionais).