'Vamos tomar o controle de nossas fronteiras', diz Trump em comício

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou neste domingo, 19, que vai adotar uma rígida política de imigração, com deportações em massa de imigrantes ilegais. "Vamos tomar o controle de nossas fronteiras", afirmou. "Ao por do sol amanhã (segunda, 20) quando Trump toma posse, as invasões às nossas fronteiras vão acabar", acrescentou, durante comício no ginásio Capital One Arena, em Washington.

Trump acusou o governo atual, do democrata Joe Biden, de manter uma política de fronteiras abertas e reiterou que entre os imigrantes ilegais há criminosos, presidiários e pacientes de hospitais psiquiátricos. "Quinze por cento deles mataram mais de uma pessoa", declarou, sem citar a fonte da informação. "O crime no mundo inteiro está caindo porque mandaram seus criminosos para os EUA", disse.

A CNN divulgou, no entanto, que as travessias ilegais na fronteira entre o México e os EUA são menores hoje do que eram quando Trump encerrou seu primeiro mandato, em 2021. Em dezembro de 2024, a Patrulha de Fronteiras dos EUA registrou 47,3 mil imigrantes, contra 71 mil em dezembro de 2020.