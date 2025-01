Jandrei elogia preparação do São Paulo nos Estados Unidos e projeta títulos para 2025

Titular no empate sem gols com o Flamengo, neste domingo, no FC Series, o goleiro Jandrei elogiou a preparação do São Paulo realizada nos Estados Unidos e projetou uma temporada 2025 repleta de conquistas para a equipe tricolor. O atleta mostrou confiança ao falar do futuro do time e da possibilidade de títulos importantes para a torcida são-paulina.

"Fizemos uma boa preparação, aproveitamos ao máximo os treinos que fizemos em Orlando. Tivemos jogos de alto nível para começar o ano de forma competitiva e nos dar confiança. Se Deus quiser, vamos brigar por grandes campeonatos e buscar conquistar um título para nossa torcida", afirmou Jandrei, com otimismo.

Apesar de sua boa atuação no empate com o Flamengo, Jandrei ainda não tem o status de titular absoluto no São Paulo. Contudo, o técnico Luis Zubeldía indicou que o goleiro poderá ser utilizado com mais frequência nesta temporada. A confiança do treinador ficou evidente ao optar por Jandrei como titular no amistoso com o Flamengo, enquanto Rafael, o outro goleiro da equipe, foi enviado de volta ao Brasil para reforçar o elenco que já está disputando o Paulistão.

Nos Estados Unidos, o São Paulo disputou dois amistosos e conquistou dois empates: 1 a 1 com o Cruzeiro e 0 a 0 com o Flamengo. Embora os resultados não tenham sido derrotas, o time demonstrou pontos a serem ajustados, principalmente no ataque. No entanto, um episódio negativo marcou a viagem: a lesão de Luiz Gustavo, volante do time, que sofreu uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo e ficará fora de ação por cerca de 40 dias.

Com o fim dos jogos preparatórios, o São Paulo retorna ao Brasil para se juntar ao restante do elenco que está disputando o Paulistão. O time estreia oficialmente nesta segunda-feira, às 20h, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 2ª rodada do estadual.

A expectativa é que o São Paulo possa contar com a força máxima já na quinta-feira, às 19h30, quando enfrentará o Guarani no MorumBis