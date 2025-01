Trump vai baixar nesta segunda medidas sobre imigração, energia e contratação de servidores

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara uma série de ordens executivas, semelhantes ao que no Brasil seriam medidas provisórias, que ele planeja baixa poucas horas após tomar posse nesta segunda-feira, 20, para levar adiante suas principais prioridades relacionadas a fronteiras, energia e reforma do Estado.

Stephen Miller, novo vice-chefe de gabinete de Política de Trump, informou a um pequeno grupo de líderes do Partido Republicano na tarde deste domingo, 19, que os planos incluem declarar estado de emergência nacional na fronteira com o México, rescindir as diretrizes da administração do atual presidente, Joe Biden, sobre diversidade, equidade e inclusão, e revogar os limites impostos por Biden sobre perfuração de petróleo offshore e em áreas federais, segundo parlamentares republicanos com conhecimento do assunto.

Trump pretende mudar as regras de contratação de funcionários públicos e criar um novo processo para demitir servidores. O presidente eleito vai assinar novamente uma ordem executiva, conhecida como Anexo F, que ele emitiu em outubro de 2020, quando estava em seu primeiro mandato, para eliminar a estabilidade de funcionários federais, disseram os republicanos. O governo Biden havia derrubado a ordem anteriormente.

A equipe de transição de Trump não respondeu a um pedido de comentário.

Espera-se que Trump declare emergência nacional na fronteira, disseram republicanos, o que desbloquearia financiamento e ativos adicionais do Departamento de Defesa para ajudar a resolver o problema. Ele deve ordenar que os militares ajudem a construir mais infraestrutura na fronteira. O presidente eleito quer relançar uma política conhecida como Permanecer no México, que exige que migrantes que buscam asilo permaneçam em cidades da fronteira com o México durante seus processos judiciais nos EUA.

Trump planeja também designar cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras.

Os assessores de Trump têm planejado batidas de imigração em várias cidades importantes durante os primeiros dias da nova administração, de acordo com pessoas familiarizadas com o tema, entre elas Chicago, Boston, Washington, Miami, Los Angeles, Denver, Nova York e San Antonio.

Miller falou ainda do que chamou de "ônibus energético", a decretação de uma emergência energética nacional, de acordo com um dos republicanos que participaram da conversa. Trump se movimentaria para acabar com as restrições da era Biden sobre perfuração de petróleo e políticas de incentivo a veículos elétricos, ao mesmo tempo em que quer cortar gastos com esforços para lidar com as mudanças climáticas. Fonte: Dow Jones Newswires.