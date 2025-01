Felipe Anderson treina e Palmeiras inicia preparação para o clássico contra o Santos

Após o empate por 1 a 1 com o Noroeste, em Bauru, o Palmeiras se reapresentou neste domingo visando o jogo contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Desfalque nos últimos compromissos devido a dores na coxa esquerda, o meia Felipe Anderson treinou normalmente e se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico.

Outra novidade foi o lateral-esquerdo Piquerez. O jogador deu continuidade ao cronograma individualizado de pré-temporada prolongada e participou da primeira metade do treino integrado ao grupo. Nas rodadas iniciais do Paulistão, a posição está sendo ocupada por Vanderlan e Caio Paulista.

A defesa deve ser novamente formada por Murilo e Gustavo Gómez, apesar da ascensão do jovem Benedetti, que saiu do time da Copinha para suprir a ausência de Vitor Reis, que está próximo de ser anunciado como reforço do Manchester City.

Para o jogo contra o Santos, o Palmeiras pode ter o time mais próximo do considerado ideal pelo treinador, com Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Flaco López (Thalys).

O Palmeiras está invicto há 41 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista (29 vitórias e 12 empates). A última derrota ocorreu em abril de 2021, contra a Inter de Limeira. No geral, o time perdeu apenas três dos últimos 50 jogos pela competição: as partidas de ida das finais de 2022 (contra o São Paulo, por 3 a 1), de 2023 (contra o Água Santa, por 2 a 1) e de 2024 (contra o Santos, por 1 a 0).

O time alviverde soma quatro pontos, liderando o grupo. Na estreia, venceu a Portuguesa por 2 a 0 e, na sequência, fora de casa, buscou o empate por 1 a 1 com o Noroeste.