Reféns já estão em Israel, dizem forças de defesas de Israel

As forças de defesa de Israel afirmaram, em uma publicação no X, que as três reféns já estão em território israelense. Em uma foto das três mulheres libertas, lê-se: "mantidas reféns por 471 dias, Romi Gonen, Emily Damari e Doron SteinBrecher retornarem para Israel como parte do trabalho em andamento para soltar os reféns", escreveu.