Jornal espanhol diz que futuro de Vini Jr. no Real é 'incógnita' diante de interesse saudita

O jornal Marca, da Espanha, afirmou neste domingo que o futuro de Vinicius Júnior no Real Madrid é uma "incógnita". A publicação destacou que o atacante brasileiro é alvo do futebol da Arábia Saudita.

O Fundo Público de Investimento do governo saudita (PIF) tem a intenção de tornar Vini Jr. o embaixador da Copa do Mundo de 2034, que ocorrerá na Arábia Saudita. O desejo do PIF seria que o brasileiro vestisse a camisa do Al-Hilal.

O atacante tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027. Segundo o Marca, o clube espanhol deve propor uma renovação do vínculo no fim da atual temporada. Os valores de rescisão de contrato chegam perto de R$ 6,4 bilhões.

O CEO da liga da Arábia Saudita, Omar Mugharbel, disse ao jornal espanhol que a possível transferência de Vinicius Júnior é uma realidade. "Vinicius? Não temos sonho. É questão de tempo e negociação", afirmou Mugharbel ao periódico.

De acordo com o também jornal espanhol As, Vinicius Júnior espera uma robusta compensação financeira para ampliar o vínculo com o Real Madrid. O veículo disse no fim de dezembro que o brasileiro tem a intenção de ganhar mais de R$ 60 milhões por temporada.

O Real Madrid volta a campo neste domingo, em casa, contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. Vinicius Júnior, suspenso, irá desfalcar o time merengue no Santiago Bernabéu.