MP denuncia médica da UFRJ por injúria racial contra auxiliar: 'Vou te colocar no tronco'

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra uma médica da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por injúria racial. De acordo com a denúncia, Evelise Pochmann da Silva teria proferido insultos racistas contra uma técnica de enfermagem. Durante um desentendimento no trabalho, ela teria dito à colega: "Vou te colocar no tronco".

A reportagem tentou contato com Evelise, mas não recebeu resposta. A defesa da médica não foi localizada. A UFRJ foi procurada, mas não retornou.

Segundo a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do MPRJ, o caso ocorreu na manhã do dia 1° de abril de 2024. As injúrias raciais teriam sido proferidas durante um desentendimento no trabalho. A médica teria questionado a organização das tarefas com as seguintes ofensas: "Vai trabalhar como? Vai lavar? Vai passar? Eu vou te colocar no tronco!". A última frase faz referência ao período da escravidão no Brasil.

O MPRJ pede que Evelise seja condenada à prisão por crime de injúria racial; a pena prevista pela legislação é de 2 a 5 anos de reclusão. Os procuradores também requerem pagamento de indenização para reparação dos danos morais sofridos pela vítima. A denúncia foi enviada à Vara Criminal da Comarca da Capital.

O promotor de Justiça Alexandre Themístocles declarou, segundo o MPRJ, que a médica "feriu a honra e a dignidade da vítima, reforçando estereótipos racistas e a ideia preconceituosa de que pessoas negras não seriam aptas para trabalhos intelectuais".