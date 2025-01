Criciúma supera a Ferroviária e vai pegar o São Paulo nas semifinais da Copinha

O Criciúma vai ser o adversário do São Paulo nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em sua 55ª edição. O time catarinense confirmou sua vaga ao vencer por 1 a 0 a Ferroviária, neste sábado à noite, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

O São Paulo, um pouco mais cedo, foi o primeiro a chegar às semifinais ao vencer o Cruzeiro, por 3 a 1, em Jaú. O Criciúma nunca conquistou o título da Copinha, mas faz grande campanha. O time do Sul venceu cinco jogos e só empatou um.

O jogo em Araraquara foi bastante equilibrado, mas o Criciúma marcou seu gol com Adriano, aos 20 minutos do segundo tempo. A Ferroviária demonstrou cansaço ao tentar buscar a igualdade no placar e não conseguiu reagir.

Os outros dois semifinalistas serão conhecidos no domingo à noite, com as participações de dois grandes paulistas. O Corinthians pega o Vasco em Santo André, enquanto o Palmeiras, na Arena Barueri, vai enfrentar o Grêmio.

CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS:

Sábado

São Paulo 3 x 1 Cruzeiro

Ferroviária 0 x 1 Criciúma

Domingo

21h30

Corinthians x Vasco

Palmeiras x Grêmio