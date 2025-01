Kauã Elias marca nos acréscimos e evita derrota do Fluminense para o líder Maricá no Carioca

Mesmo utilizando um time alternativo, o início do Fluminense na Taça Guanabara tem sido decepcionante. Neste sábado sofreu para empatar por 1 a 1 com o Maricá no estádio de Moça Bonita, pela terceira rodada. O seu gol foi anotado, de pênalti, por Kauã Elias, aos 52 minutos do segundo tempo.

Em três jogos, o time das Laranjeiras não conseguiu vencer, só marcou um gol e somou dois pontos, aparecendo na 10ª posição na classificação da competição estadual. O novato Maricá, com sete pontos, é o líder isolado.

O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente, mas no segundo, o Fluminense melhorou, criou chances, mas não conseguiu marcar. Depois sofreu o gol num contra-ataque, num lance de desatenção da marcação. O empate saiu num pênalti cometido por João Victor em cima de Riquelme Felipe. Na cobrança, Kauã Elias, vestindo a camisa 9, bateu no contrapé do goleiro Dida.

Até agora, o Fluminense empatou sem gols na estreia com o Sampaio Corrêa, depois perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 e empatou com o Maricá. Pela quarta rodada, o Tricolor vai jogar fora de casa diante da Portuguesa, na quinta-feira, às 21h30. O Maricá vai jogar em casa diante do Nova Iguaçu um dia antes, às 15h45.

Além da presença do zagueiro Juan Freytas na vaga de Manoel, suspenso, o técnico Marcão também optou por Paulo Baya desde o início. Mas a principal novidade foi o atacante Canobbio, ex-Athletico, que se movimentou bastante e tomou a iniciativa do jogo.

O Fluminense ainda mostrou lentidão e não chegou com perigo no ataque. O Maricá pouco se arriscou, deixando a impressão de que respeitou a tradição do adversário. Só chutou uma vez com Denilson que exigiu boa defesa de Vitor Eudes.

No segundo tempo, o Fluminense voltou mais adiantado e nos primeiros minutos já tinha finalizado quatro vezes com perigo. Uma com Canobbio e três com Nonato. Aos 19 minutos ele soltou a bomba da frente da área e Dida espalmou.

Até então muito passivo, o Maricá conseguiu um contra-ataque fatal aos 27 minutos. Hugo Borges lançou Denilson em velocidade. Ele saiu do campo de defesa e seguiu até a grande área, onde bateu em diagonal com a perna esquerda. A bola, caprichosa, ainda tocou na trave antes de entrar.

Em seguida, Marcão aproveitou a parada técnica para pedir calma aos jogadores, além de reforçar várias vezes: "Vamos acreditar, amos que dá..." . Mas depois do gol, o Maricá recuou, armou duas linhas na frente da área, evitando as infiltrações e finalizações.

Mesmo assim, aos 37, Luan Brito apareceu sozinho na frente do gol, mas o goleiro Dida fez outra boa defesa. Sob pressão, o Maricá apenas se defendeu e sofreu o empate no final. Com categoria, Kauã Elias cobrou o pênalti e definiu o empate de 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 MARICÁ

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Victor Hugo, Ignácio, Juan Freytes e Rafael Monteiro (Esquerdinha); Wallace Davi (Marlon), Nonato, Isaque; Paulo Baya (Luan Brito), Kauã Elias e Canobbio (Riquelme Felipe). Técnico: Marcão (interino)

MARICÁ - Dida; Magno Nunes, Mizael Monteiro, Sandro Silva (Felipe Carvalho) e João Victor; Vinícius Matheus, Bezerro e Gutemberg (Bruninho); Denilson, Jefferson (Matías Roskopf) e Hugo Borges (Walber). Técnico: Reinaldo.

GOLS - Denilson, aos 27, e Kauá Elias, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Canobbio, Rafael Monteiro e Ignácio (Fluminense). Bezerro, Gutemberg, Vinícius Matheus e Jefferson (Maricá).

ÁRBITRO - Thiago da Silva Ludugério

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).