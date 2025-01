Galvão Bueno manda recado a Neymar sobre seleção de 2002: 'Rivaldo tem mais história que você'

Galvão Bueno entrou na discussão sobre Rivaldo e Neymar. O jogador do Al-Hilal, em bate-papo com Romário, respondeu a uma dinâmica do Baixinho para apontar no lugar de quem ele jogaria na seleção de 2002, entre Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Rivaldo. A escolha do ex-santista gerou repercussão e até resposta do próprio pelo camisa 10 do penta.

O narrador foi categórico. "Rivaldo tem muito mais história que você", escreveu em post no Instagram direcionado a Neymar. "Duas finais de Copa, 1998 e 2002! Melhor do mundo em 1999, pentacampeão e melhor jogador da Copa em 2002!", argumentou.

Galvão ainda elogiou a resposta publicada por Rivaldo mais cedo, dizendo que o ex-jogador foi "muito educado". O pentacampeão defendeu que ninguém, por melhor que fosse o auge da carreira, tiraria sua posição no time de 2002. "Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", concluiu.

A resposta de Neymar, contudo, fazia parte de uma brincadeira com Romário. O tetracampeão propôs que Neymar se colocasse no lugar de um determinado trio elencado pelo 'Baixinho'. Sobre o Mundial de 1970, Neymar disse que entraria na vaga de Tostão, ao lado de Pelé e Jairzinho. Em 1994, encaixaria uma parceria com Romário e Bebeto, dispensando o volante Dunga.

Neymar vive um momento de dúvida na carreira. Vinculado ao Al-Hilal, o atacante é especulado na MLS, nos Estados Unidos, além de ser sonho do Santos. Jorge Jesus, técnico do clube saudita, aguarda uma resposta do jogador para que ele joque apenas a Champions da Ásia e o Mundial de Clubes.

O brasileiro ficou um ano e quatro dias fora de ação após passar por cirurgia no joelho e voltou a jogar em outubro do ano passado. Pouco mais de duas semanas depois, o jogador teve constatada nova lesão, desta vez na coxa e que voltou a afastá-lo. O contrato com o Al-Hilal vai até junho de 2025 e ele pode ser inscrito no Campeonato Árabe até 31 de janeiro.